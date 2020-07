Bernie Ecclestone è diventato papà a 89 anni!

Primo figlio maschio a 89 anni: l’imprenditore ed ex patrono della Formula 1, Bernie Ecclestone, è diventato papà per la quarta volta.

Imprenditore ed ex pilota automobilistico, Bernie Ecclestone ne ha compiute di imprese nella sua vita, ma una delle più grandi pare proprio sia quella di diventare papà del suo primo maschio a 89 anni! La moglie, molto più giovane di lui, ha dato alla luce il quarto figlio di Bernie dopo le tre figlie nate da precedenti unioni!

Bernie Ecclestone: nato il quarto figlio

“È nato in appena 25 minuti, sono felice e orgoglioso”, queste le parole dell’ex patron della Formula 1 per commentare il parto della moglie, 44 enne, l’imprenditrice brasiliana Fabiana Flosi. La coppia ha messo alla luce un maschio, il suo nome non è ancora noto ma la felicità dei genitori è palpabile da quanto emerge nelle interviste rilasciate in alcuni giornali brasiliani.

Bernie Ecclestone

Il matrimonio di Ecclestone a 81 anni

La storia d’amore tra Fabiana e Bernie ha subito fatto scalpore per la grande differenza di età, ma la coppia non ha mai badato ai pettegolezzi e la nascita del primo figlio non può che essere la miglior risposta ai tabloid.

I due si sono incontrati nel 2009 in occasione di un Gran Premio in Brasile e non si sono più lasciati. Nel 2012, dopo una proposta mozzafiato da parte di Bernie, con un anello del valore di 100 mila sterline, la coppia ha coronato il proprio amore con il matrimonio privato. Secondo il The Sun la cerimonia si sarebbe svolta nel lussuoso chalet Le Lion a Gstaad, in Svizzera, in maniera molto privata.

Un terzo matrimonio super riservato dove non avrebbero partecipato neanche le figlie avute dalle precedenti unioni: Debora avuta con la prima moglie Ivy, Petra e la modella Tamara Ecclestone nate dal matrimonio con la seconda moglie Slavica Ecclestone.

