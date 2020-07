Stefano De Martino a Capri in compagnia di una bionda misteriosa. Ecco chi è

Stefano De Martino in vacanza a Capri con un’amica. Ecco chi è in realtà.

Stefano De Martino è il re dell’estate. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato sorpreso, dal settimanale Nuovo, mentre si divertiva in alto mare in compagnia di una misteriosa bionda. In realtà non si tratta di nessuna nuova conquista ma di una semplice amica di nome Emma, fidanzata a sua volta con un ragazzo di nome Andrea. Dopo le ultime vicende amorose che l’hanno visto protagonista, infatti, sembra proprio che il conduttore di Made in Sud voglia solo godersi le giornate di sole, di mare e il relax.

Stefano De Martino e la bionda misteriosa

Se su Instagram Stefano De Martino non fa che postare foto di tramonti in barca, la realtà sembra essere un tantino diversa. Se qualcuno pensava che stesse a struggersi per l’amore finito – di nuovo – con Belen Rodriguez, beh si sbaglia di grosso.

Stefano, a largo dell’isola di Capri, infatti, si diverte a surfare tra le onde con gli amici. In sua compagnia, infatti, sulla barca non c’era solo Emma – la ragazza bionda – ma anche il fidanzato della stessa, Andrea, e un altro gruppo di amici.

Insomma chi si aspettava l’ennesimo flirt di De Martino si sbaglia di grosso. Sembra, infatti, che dopo le fatiche della conduzione di Made in Sud il conduttore non voglia far altro che godersi questi giorni di relax nella sua terra.

Stefano De Martino

Belen in compagnia di un uomo: il figlio

Se Stefano si diverte in barca con gli amici, Belen invece ha scelto di trascorrere questa prima parte delle sue vacanze in compagnia della famiglia.

Diversamente dall’ex ballerino di Amici, infatti, sembra che al suo fianco l’unico uomo che sia presente è il figlio Santiago da cui non si stacca un attimo. Insieme, infatti, si trovano sul lago di Garda, in compagnia anche del fratello Jeremias e dell’amico Mattia Ferrari.

Belen e Mattia, infatti, sembrano essere diventati inseparabili e tra i due si è instaurata una bella sintonia. Che Ferrari sia stata la spalla su cui Belen ha versato le sue lacrime per De Martino? Chi può dirlo, ma non è da escludere.