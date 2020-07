Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari tenerezze e gesti dolci tra i due

Marica Pellegrinelli ha trovato l’amore? Sembrerebbe proprio di sì. Lui si chiama Paul Ferrari ed è un modello di professione.

Il cuore di Marica Pellegrinelli è tornato a battere di nuovo. Dopo l’addio a Charley Vezza, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha trovato di nuovo il sorriso. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Oggi che ha paparazzato la conduttrice tv in compagnia di un modello bergamasco. Lui si chiama Paul Ferrari e gira il mondo grazie al suo lavoro.

Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari

Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari sono fidanzati? Secondo il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto dei due in esclusiva sembra proprio di sì. Scambio di tenerezze e gesti dolci fanno, infatti, presupporre che sia scoppiato l’amore tra i due bei bergamaschi, tanto da non essersi neanche nascosti dall’obiettivo dei fotografi.

Solo qualche mese fa, inoltre, la Pellegrinelli ha archiviato la storia con l’ex compagno Vezza, conosciuto dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Ramazzotti. I due, inoltre, non hanno confermato o smentito le voci e neanche sui rispettivi account Instagram ci sono foto che li immortalano insieme.

Sono ancora poche le informazioni che abbiamo su Marica e Paul dal momento che non sappiamo neanche come i due si siano conosciuti. Secondo alcuni rumors, però, sembra che tra i due si sia creata una vera e propria alchimia.

MARICA PELLEGRINELLI

Marica Pellegrinelli contro le critiche

Da quando ha deciso di archiviare il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, la Pellegrinelli non ha avuto un attimo di tregua. Anche sui social, infatti, spesso la modella e conduttrice è stata duramente attaccata. Ultimo, in ordine di tempo, è stato quando in piena emergenza Covid la Pellegrinelli si è recata in Sicilia per un lavoro.

In tantissimi, in quell’occasione, le hanno chiesto come aveva fatto a eludere i controlli e la modella ha ammesso di aver ricevuto tutti i permessi per un lavoro programmato da tempo.

