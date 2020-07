Pierluigi Diaco si scaglia contro Alberto Matano per difendere la collega Lorella Cuccarini. Il conduttore de La vita in diretta non risponde.

Che Pierluigi Diaco avesse un carattere fumantino è cosa nota, ma questa volta il conduttore di Io e Te ha deciso di prendere le difese dell’amica e collega Lorella Cuccarini. Sembra, infatti, che fuori dagli studi Rai ci sia stato un vero e proprio litigio tra lui e il conduttore de La vita in diretta come ha riportato Alan Fiordelmondo sul proprio account Instagram. Motivo del litigio? Lorella Cuccarini e il suo abbandono del programma di Raiuno.

Pierluigi Diaco contro Matano: il primo attacca ma il secondo non risponde

Che Lorella Cuccarini abbia lasciato la conduzione de La vita in diretta è cosa nota. La conduttrice, infatti, ha deciso di rendere tutti partecipi tramite una lettera che ha scritto di suo pugno. In tantissimi, sia nel mondo dello spettacolo che non, hanno mostrato la propria vicinanza alla Cuccarini che sembra che abbia già trovato una nuova collocazione in Rai.

Diaco ha avuto un vero e proprio battibecco, come riportato su Instagram da Alan Fiordelmondo, contro Matano ma sembra che quest’ultimo abbia deciso di non reagire alle provocazione. Nonostante il duro attacco di Diaco, infatti, Matano ha scelto la strada del silenzio per non alimentare nuove polemiche e diatribe.

Sembra sempre più certo, inoltre, che dal prossimo anno ci sarà solo Matano alla conduzione del programma, anche se questa indiscrezione non è stata ancora confermata.

Pierluigi Diaco su Twitter: “Ho detto quello che penso”

Da quando la lite tra Diaco e Matano è diventata cosa nota non si fa che parlare di questo. Il conduttore peperino di Io e Te non ha smentito le voci, anzi, le ha confermate tramite un post su Twitter:

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

In precedenza, inoltre, Diaco aveva deciso di dedicare un pensiero proprio alla Cuccarini nell’ultimo giorno al timone de La vita in diretta.

“Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita“.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.