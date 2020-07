Cristiano Malgioglio shock in aereo: urla contro le hostess e i passeggeri!

Non voleva stare vicino a uno sconosciuto e pretendeva il distanziamento tra i passeggeri: ecco cosa è successo durante un volo con Cristiano Malgioglio.

La paura del Covid ha fatto uno strano scherzo a Cristiano Malgioglio: il paroliere ha fatto una scenata in aereo, appena prima di partire, alle hostess e davanti a tutti i passeggeri! Non voleva sedersi vicino a uno sconosciuto ma le addette non hanno potuto accontentarlo visto che la normativa prevede ormai che i voli possano partire a pieno carico!

Cristiano Malgioglio in aereo: le urla

Secondo Libero l’invettiva del personaggio sarebbe partita con queste parole: “Perché devo sedere gomito a gomito con uno sconosciuto?”. I due posti ai lati di Cristiano erano infatti occupati, ma a lui la cosa sembra non essere andata proprio giù tanto che pare abbia perso le staffe scatenando il caos sul volo e chiedendo immediate spiegazioni alle hostess e a tutti i membri dell’equipaggio!

La risposta non si è fatta attendere: “Non c’è l’obbligo del distanziamento sociale sugli aerei”, si sono giustificati gli addetti. Il cantautore, con indosso mascherina e guanti, pare sia stato sul punto di lasciare la sua postazione e scendere dal velivolo ma il suo assistente sarebbe poi riuscito a calmarlo e convincerlo a rimanere seduto.

Malgioglio, la paura del Coronavirus

La reazione in aereo di Cristiano probabilmente è stata dettata dal terrore che l’artista proverebbe nei confronti del COVID-19. Il personaggio sembra sia uscito di casa solo dopo 3 mesi dal lockdown e, lo scorso aprile 2020, ha perso un caro amico a causa del virus.

Non sono tuttavia mancate le gaffe su Instagram. In un video Malgioglio viene ripreso mentre cammina per le strade di Milano con la mascherina, ma la borsa che striscia quasi sul terreno. I fan gli hanno fatto notare l’errore e gli hanno consigliato di tenerla più alta, se ha paura di un possibile contagio.

Inoltre in uno degli ultimi post su Instagram ha pubblicato una foto al mercato, ma senza la mascherina, e anche qui qualche fan non si è fatto attendere e gli ha scritto: “Devi mettere la mascherina cristiano!!!“

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.