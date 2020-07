Temptation Island: falò di confronto, gelosie e pianti. Ecco tutto quello che è successo

Alessandro Medici ha richiesto, dopo soli tre giorni, il falò di confronto alla sua fidanzata Sofia. Antonio Martello sempre più vicino a una tentatrice.

La prima puntata di Temptation Island 2020 non ha deluso le aspettative. Scenate di gelosia, pianti, sedie che volano e confessioni piccanti: insomma gli ingredienti per un’edizione spumeggiante ci sono tutti. Già dai primi momenti della separazione tra i fidanzati e le fidanzate, infatti, si sono avuti litigi e lacrime che hanno portato Valeria a scontrarsi con una tentatrice. Sofia, invece, è scoppiata in un pianto disperato perché il suo fidanzato non si è nemmeno girato per salutarla. La Liberati, inoltre, nel villaggio ha stretto amicizia con il tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Temptation Island: Annamaria piange per Antonio

Annamaria, segretaria napoletana, ha deciso di prendere parte alla settima edizione di Temptation Island per capire se Antonio Martello è l’uomo della sua vita oppure no. Annamaria subito ha parlato dell’indole libertina di Antonio che all’interno del villaggio non ha perso tempo.

Anzi con le single presenti è diventato un vero e proprio mattatore tra balli sfrenati, giochi con il ghiaccio e battute piccanti, che non sono piaciute alla sua fidanzata.

Proprio Annamaria, dall’altra parte del villaggio, infatti, ha avuto un lungo sfogo con Antonella Elia a cui ha deciso di raccontare il suo vissuto e i suoi sacrifici per sbarcare il lunario.

Anche per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, inoltre, è arrivato un video da parte del fidanzato Pietro Delle Piane che ha avuto modo di vedere nel pinnettu. Qui Pietro ha raccontato, a una tentatrice, la sua passione per i piedi delle donne, mettendo così in imbarazzo la stessa Antonella Elia.

Temptation Island 2020: primo falò di confronto

Dopo soli tre giorni dell’inizio dell’avventura una coppia ha già chiesto il falò di confronto. Si tratta di Alessandro Medici che dopo un video della sua fidanzata Sofia ha deciso di richiedere il confronto immediato con lei. La sua compagna accetterà di incontrarlo? O vorrà continuare a viversi questa esperienza?

Problemi in paradiso anche per un’altra coppia, quella formata da Andrea e Anna, tra cui ci sono ben 10 anni di differenza. Lei vorrebbe costruire una famiglia e avere dei figli, lui invece per il momento pensa al lavoro. Saranno destinati anche loro a scoppiare? Non ci resta che attendere le prossime puntate.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita/