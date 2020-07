Antonino Cannavacciuolo è dimagrito: quanto pesa adesso?

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 chili e al settimanale Oggi dice: “La bilancia non deve più salire”. Ecco come ha fatto.

Una dieta costante e bilanciata, abbinata a una buona attività fisica. Questo è il segreto di Antonino Cannavacciuolo, che è dimagrito di ben 29 chili e punta a perderne ancora di più. Lo chef ha raccontato a Oggi cosa lo ha spinto a mettersi a dieta e come riesce a continuare a perdere peso. Anche alcuni fan stanno notando il cambiamento e lo incoraggiano a proseguire!

Antonino Cannavacciuolo: peso e dieta

Durante l’intervista, il cuoco di origini campane ha confessato le motivazioni che lo hanno convinto a mettersi a dieta con queste parole: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Antonino Cannavacciuolo

Da quel momento Antonino ha iniziato a ottenere miglioramenti lenti ma costanti, senza stravolgere le sue abitudini ma riequilibrando dosi e attività motoria. “La mattina faccio camminata veloce e pesi – spiega Cannavacciuolo -, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere“.

L’incoraggiamento dei fan su Instagram

Durante l’intervista a Oggi Antonino ha confessato di non aver ancora postato una foto del suo percorso healthy sui social ma che la differenza, anche se non si nota eccessivamente, come è invece successo ad esempio ad Adele, c’è.

“Chi mi sta vicino quasi non se ne accorge – ammette –, ma se uno vede le foto di MasterChef e quelle di adesso lo nota, sì. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi e sono passato da una taglia 66 alla 60“.

Pare proprio che anche i fan abbiano notato i chili in meno di Antonino, già ad aprile 2020. In un video con il figlio, mentre sono intenti a preparare la pizza, un follower commenta: “Quanto ti sei dimagrito stai benissimo”.

