Buffon torna tra i banchi di scuola: ora punta al diploma

Gianluigi Buffon, in una diretta Instagram, ha ammesso di volersi prendere un anno sabbatico per poter finire il quinto anno di liceo.

É considerato uno dei calciatori più importanti al mondo, non solo in Italia, collezionando vittorie su vittorie. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, una vita trascorsa a difendere una porta, e che è considerato un vero e proprio simbolo non solo per la Juventus, la sua squadra, ma per tutto il calcio giocato. Adesso, però, Buffon si è prefisso un nuovo obiettivo: completare gli studi e prendere il diploma.

Gianluigi Buffon: “Mi prenderò un anno sabbatico”

Il sogno che aveva da bambino, ossia quello di diventare un grande calciatore, Buffon l’ha realizzato. Adesso deve far felici i genitori, come ha dichiarato lui stesso durante un’intervista rilasciata al pallavolista Jack Sintini, in diretta su Instagram.

Parlando del suo futuro, infatti, ha dichiarato:

“Non so bene cosa farò, ma di una cosa sono certo – ha continuato Buffon – voglio prendere la quinta: i miei genitori mi stanno rompendo le scatole, mi prenderò un anno sabbatico per terminare la formazione. Da genitore voglio dare l’esempio, un altro obiettivo sarà imparare l’inglese”.

Di questo, inoltre, ne sarà contenta anche la conduttrice Ilaria D’Amico, con cui ha avuto anche un figlio, Leopoldo Mattia Buffon.

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon record in Serie A

Per il momento, però, i libri e lo studio possono attendere dal momento che la voglia di lasciare quel manto erboso, Buffon, non ce l’ha proprio. Rinnovato il suo sodalizio con la Juventus, la prima firma la appose il 3 luglio del 2001, Buffon vuole raggiungere il record di presenze in serie A.

“Mi sento come un ragazzino, ho il fuoco dentro, non mi pongo limiti e continuo a sognare. Con i piedi per terra, ma sono ancora competitivo: pensavo che il lockdown mi mettesse ko e invece sono già qui a dare risposte importanti. É come annaffiare una piantina che cresce, lo sento dentro, sono felice”.

E poi ha concluso:

“Le cose che mi fanno stare bene sono fondamentalmente tre: avere un buon rapporto con mia moglie e la mia famiglia; fare bene il mio lavoro e sono felice quando imparo qualcosa”.

