Sportivo, casual e persino elegante: il bermuda cargo dell’estate 2021 non vuole etichette, ma essere solo amato.

Quante volte avrete appreso a vostre spese che il pregiudizio non è un’abitudine sana? Vale nelle relazioni ma anche quando si tratta di svecchiare o riformulare il nostro guardaroba estivo, ed il bermuda è da sempre uno dei modelli estivi tra i pantaloncini che divide e ai quali spesso abbiamo negato una chance. Ma le nuove tendenze invece lo vogliono protagonista, pronto a declinarsi in sportivo, casual o elegante: il bermuda cargo insomma è pronto a diventare il nostro must have summer vibes.

Il segreto? Non è solo nelle numerose texture in cui possiamo sceglierlo, ma anche nella sua lunghezza, variabile e che rivoluziona la silhouette di quello che per natura, essendo stato al guardaroba maschile, presentava una forma più rude. Adesso invece, ammirate pure come questo evergreen estivo sia sia ingentilito.

Zuiki, Bershka, Zara: i bermuda cargo in denim dell’estate 2021

Monocromatici, fantasiosi, in stampe floreali oppure in denim: è certo che per quest’estate non potremo fare a meno di avere nel guardaroba uno o due bermuda nel nostro guardaroba, da indossare per look casual e persino per occasioni eleganti.

Fonte foto: https://www.zuiki.it/z0e313pabermuda-in-denim.html

– Possiamo puntare sulle nuance classico oppure su modelli colorati come quello di Zuiki, che propone una versione più avvitata. Jeans Classico ma con schiariture e dall’effetto vintage è il modello di Bershka, anche leggermente sfilacciato, un modello a vita alta cargo perfetto da indossare con un crop top.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/zw-the-70%E2%80%99s-bermuda-p08246087.html

– Se cerchiamo qualcosa in denim ma elegante, non possiamo che puntare sul modello 70’s bianco di Zara, avvitato e che termina dolcemente a campana sul finale. Con un paio di sandali gioiello alti, è perfetto anche per un party estivo dal dress code glamour ed elegante.

Bermuda cargo in ufficio, in vacanza, in città: come abbinarlo

Dimenticate quindi quei modelli larghi e corti che forse le mamme vi avranno fatto indossare da bambine, e fate spazio al bermuda cargo casual, smart, da indossare anche in ufficio come validissima alternativa a quei pantaloni che si appiccicano addosso ma ci offrono quel mood composto che il lavoro richiede.

– Basterà infatti indossarlo con una camicetta o anche un top basic per dargli un mood elegante ma disinvolto, giocando all’occorrenza con le scarpe da abbinare: décolléte se vi aspetta un incontro importante, ballerine o mocassini per una comoda giornata alla scrivania. Sì anche ad un paio di sneakers se si tratta di un modello in tela elegante.

– La bellezza di questi modelli trendy dell’estate 2021 che arrivano poco più sopra al ginocchio è che stanno bene a tutte grazie a questa loro media lunghezza, oltre alla loro varietà di tessuti. Ad esempio il modello in lino o in pizzo sangallo è il perfetto partner da portare in vacanza, da abbinare ad espadrillas o sandali alla schiava.

– Versatile, casual, che si tratti di una spesa al volo, di una giornata di shopping o di un aperitivo, il bermuda cargo sa sposarsi bene anche con la città, e possiamo indossarlo con mix and match in più di un’occasione per riuscire a sentirci comode, fresche ed eleganti. Tre punti chiave che non sempre con le alte temperature riusciamo a conciliare. Personalizzate anche il vostro bermuda con una cintura e abbinate un tacco medio: un city outfit che unisce attenzione al dettaglio e praticità, con un tocco glam.