Da realizzare da sole o da acquistare, la moda crochet tra bikini, cappellini e borsette è l’handmade che ci ha definitivamente stregate!

Un anno fa sono stati Dolce e Gabbana ma anche Fendi, a farci ricordare della bellezza dei capi fatti a mano, delle tecniche sapienti e tramandate da signore anziane che in molte regioni italiane portano avanti la tradizione dei maglioni ad uncinetto, fatti con cura e con amore. Una riflessione che dall’inverno dello scorso anno ci ha portato all’estate 2020, quando la moda del crochet ha iniziato a farsi strada.

Dalle passerelle ad Instagram in realtà la mania per l’uncinetto ha avuto modo di approfondirsi durante la pandemia, quando sono nati dei veri e propri tutorial che hanno permesso di (ri)scoprire l’antica arte dell’uncinetto, con kit appositi per realizzare un capo o un accessorio must have del cuore da indossare e poter dire fatto da me.

Moda crochet 2021: bikini, borsette ed outfit da mare realizzati ad uncinetto

L’anno scorso abbiamo visto timidamente apparire qualche bikini, quasi una tentazione da parte della moda per vedere quanto ci avrebbe conquistate il trend crochet, o semplicemente un anticipo della mania che abbiamo visto impazzare in quest’estate 2021.

Avete notato come le fantasie delle vecchie coperte della nonna, e che magari avete ancora a casa e a cui guardavate con sguardo torvo, sono apparse su bikini, abiti da spiaggia e outifit da personalizzare? Non è sfuggito a noi, figurarsi a Chiara Ferragni che ha già lanciato una proposta beachwear audace, e che le le più brave possono provare anche a realizzare homemade. Il modello della Ferry è di Matimì, le cui collezioni ad uncinetto potete trovarle su Instragram.

In zona bikini invece, Tezenis rispetto allo scorso anno ha decisamente ampliato la sua collezione di costumi da bagno ad uncinetto, puntando su colori delicatissimi come bianco e rosa: uno dei modelli cult della capsule di quest’anno realizzata con Giulia De Lellis.

Ma la moda crochet quest’anno invade tutto il nostro armadio: c’è spazio per abiti lunghi, come quelli della collezione Mango, e anche borsette, l’accessorio migliore per iniziare ad innamorarvi di questa tendenza ed estenderla gradualmente anche ai vostri outfit.

Uncinetto fai da te: i tutorial su Instagram per imparare un’antica arte handmade

Handmade, home made ovvero fatto a mano e fatto in casa, sono espressioni che nel periodo pandemico sono tornati ad essere rilevanti nel nostro linguaggio, soprattutto in termini di sostenibilità, argomento caldo anche nelle collezioni moda di quest’estate. C’è chi infatti nel nostro lungo periodo a casa ha pensato di rispolverare il vecchio kit ad uncinetto della nonna o di comprarne uno nuovo per imparare quest’arte e condividerla.

Lucy Uncinetto, Katy Handmade, sono alcuni degli account Instagram dove oltre a poter ammirare piccole creazioni simbolo di quanti accessori e outfit si possano realizzare, vi offrono anche delle chicche e dei tutorial per cimentarvi. E con le ferie in arrivo, può essere un ottimo passatempo per rilassarsi alla sera.