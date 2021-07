Essenziali, etniche, sportive, quest’anno la cavigliera è il bijoux più versatile dell’estate 2021.

Ogni anno acquistare la cavigliera è un po’ il nostro rito per inaugurare l’estate ma anche la nostra prima giornata in spiaggia, perché se possiamo magari mettere da parte i bijoux che indossiamo ogni giorno, anche per sentirci più libere, questo non vale per la cavigliera.

Dettaglio di stile in stoffa, argento, colorato, spesso ci piace portarne più di una, e la sensazione quest’anno con i tanti modelli super versatili, è proprio dietro l’angolo: d’altronde è la sua stagione, quindi perché non sceglierne di portarne alla caviglia anche più di una, e di averne nel nostro portagioielli tanti modelli quanto le occasioni in cui potremo indossarla e abbinarla anche ai nostri outfit?

Cavigliera estate 2021: i modelli colorati e intrecciati firmati Valentina Ferragni Studio

Sì, anche quando si parla di cavigliere, che tu l’abbia già acquistata oppure no, la prima domanda è: ma Chiara Ferragni quale ha scelto per quest’estate? Due anni fa fu proprio lei a lanciare la moda della cavigliera con le conchiglie, e molto probabilmente quest’anno sarà lei a consacrare la tendenza di indossa non una ma più cavigliere.

La Ferry in ogni caso ha puntato sull’assoluta semplicità. Nelle sue ultime foto in Grecia, ha scelto infatti un modello sottile e in cotone, che ricorda molto i famosi braccialetti colorati brasiliani che acquistavamo da piccole come se non ci fosse un domani. Ma ovviamente la sua scelta non poteva essere casuale, e in realtà la cavigliera indossata da Chiara è un modello della collezione di sua sua sorella Valentina: intrecciato, colorato e impreziosito dalla ormai iconica V.

In verità proprio sull’Instagram di Valentina Ferragni Studio, scopriamo che si tratta di braccialetti dal mood sportivo e multicolor che possono essere indossati anche come cavigliere. Quindi attenzione, che qui sta per scattare un’altra tendenza: bracciali che diventano cavigliere? Perché no?

S’Agapò, Marlù, Fossil: cavigliere eleganti, con pendenti e perline

Se le sorelle Ferragni inseguono la tendenza del multicolor che spopola in quest’estate 2021, le collezioni di brand noti di gioielleria, ci propongono anche modelli classici, raffinati e dal gusto contemporaneo. E sappiamo con certezza che sarà difficile non innamorarsi della collezione S’Agapò, tra cavigliere chunky, in maglie sottili, larghe o etniche con ciondoli ispirati al mare e alla natura.

Fonte foto: https://www.sagapo.it/collezione/novita/prodotto/sht12/

– Estive e con perline sono i modelli Marlù, perfetti da indossare in spiaggia e da abbinare a costumi dai colori marini come l’azzurro e il verde: anche in questo caso la tendenza è multicolor ma in perline che rifiniscono interamente la caviglia, dal sapore shabby chic.

– Essenziali e in fili sottilissimi, impreziositi dalla doppia catena o da perline sono i modelli Fossil: una collezione rigorosa e che si esprime in soli due modelli, che accontentano le addicted a look più vivaci e le più ricercate.