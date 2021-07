Colorati, trendy, sono gli outfit beachwear, a cui i grandi nomi della moda dedicano capsule romantiche.

La moda non è solo praticità, necessità, ma è anche racconto, spesso un inaspettato album fotografico dei nostri tempi. Quest’anno forse lo è più che mai, con la voglia degli stilisti di raccontare ancora di più i retroscena della moda, che a sua volta si fa portavoce anche di temi caldi come quello ambientale. Tante infatti sono le collezioni beachwear che quest’anno hanno incluso nelle loro collezioni bikini realizzati con materiale sostenibile.

Ma naturalmente la moda parla anche di noi, delle nostre emozioni, della voglia incredibile di estati che non passino mai, da trascorrere nella dolce compagnia degli amici, di essere pienamente noi stessi, illudendoci allegramente di fermare il tempo: ecco a questa magica sensazione sono dedicate le capsule d’alta moda dell’estate 2021.

Beachwear 2021: la capsule romantica di Etro e quella inclusiva di Jimmy Choo

Prendiamo appunti. Le capsule in cui ci stiamo per tuffare non sono certo alla portata di tutte, ma magari almeno un accessorio potrebbe essere un dolce regalo da portare come amuleto nella nostra prossima tappa estiva, verso mete italiane da sogno come Portofino o Forte dei Marmi.

– Perché proprio a Forte dei Marmi con l’apertura del nuovo store Etro, potrebbe nascere una storia d’amore con un look mediterraneo tutto all’italiana, per farci belle d’estate. Bianco e blu è il bicolor protagonista di una capsule che celebra le onde del mare, il bianco degli yacht, ma con dentro racchiusa quella malinconia con cui guardiamo la bellezza di un tramonto prima che si ritorni in città. Un mix di outfit che mixano stile nautico e summer vibes da estati in costiera. Ode all’estate.

– Ma questo tempo, in quest’estate, c’è bisogno anche di inclusività, e la moda da lungo tempo con capsule unisex, con iniziative in prima linea, continua a far sentire da sempre la sua voce. E in quest’estate lo ricorda forte e chiaro la nuova capsule di Jimmy Choo, tra i re delle scarpe più amate al mondo: una collezione gender neutral dedicata alla madre, senza etichette di genere, con una reinterpretazione di modelli iconici del brand da indossare quest’estate. Parte del ricavato andrà a sostenere The Trevor Project, organizzazione che lavora per mettere fine ai suicidi dei giovani LGBTQ.

Esplosioni di colori e joie de vivre: le capsule di Paco Rabanne e di Versace

L’estate è la stagione perfetta per esprimere la gioia di vivere, il desiderio di poter trascorrere giornate disimpegnate e in pieno relax, mettendo da parte preoccupazioni e scadenze. Uno stato d’animo che da sempre viene espresso in esplosione di colori, e quest’anno tra multicolor e colorblock c’è solo l’imbarazzo della scelta.

– Ma non solo, perché la mania del colore è espressa anche dalle stampe: etniche, animalier, seventy addicted, come quelle espresse dai colori audaci e iconici di Paco Rabanne, che ci offre una suggestiva lezione di come mixare con originalità i capi beachwear a bijoux dorati dal sapore etnico, per un effetto boho chic assicurato.

– E nei nostri cuori, dopo averla ammirata lo scorso anno, non vedevamo l’ora di scoprire la beachwear Versace, con le sue stampe marine, tra fondali e fauna acquatica che ricoprono dai costumi agli outfit, per farci sentire incantevoli sirene dell’era contemporanea.