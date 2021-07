La gonna lunga si prende la sua rivincita, come indiscusso must-have del perfetto guardaroba summer vibes 2021.

Ha iniziato da qualche anno a farsi vedere all’interno delle collezione del fashion retail, poi ha invaso le passerelle fino a riprendersi definitivamente la sua rivincita. La gonna lunga non ci sta ad essere relegata come capo elegante offilimits, se vogliamo guardare al suo passato e all’immaginario cinematografico che l’hanno da sempre resa simbolo dell’abbigliamento in costume, privilegiandone una visione romantica.

Le gonne lunghe dell’estate 2021 invece vogliono essere rock, decise, senza avere nulla da invidiare alla mini gonna in termini di sensualità e dinamicità, ma anzi. La leggerezza e l’effetto volant di quelle più trendy mostra come possano essere ancora più facili da indossare e versatili, pronte a dare vita a look diversi a seconda della scarpa abbinata.

Gonna lunga 2021: plissettata, elegante, sportiva, così come vi piace

Nessuna quindi metterà la gonna lunga in un angolo o rischierà di rinunciarvi, anzi vi assicuriamo che una volta indossata non vorrete farne più a meno, tanto da lasciarvi conquistare dai tantissimi modelli che ci aiuteranno a giocare ed inventare sempre look diversi.

– Protagonista d’inverno, ruba la scena anche in quest’estate 2021: la gonna lunga plissettata, in texture lucida, in cotone o in jersey, è uno dei modelli cult più amati, grazie al suo stile glamour e chic, da valorizzare anche con una cintura in vita se vogliamo darle un taglio più sportivo. Tra le nuance osate, soprattutto con il rosa chiaro o il blu elettrico, colori brillanti che potrebbero renderla perfetta anche per un party estivo.

– Pur avendo in sé la gonna lunga un’innata eleganza, spesso è il tessuto a fare la differenza, così potremmo scegliere in occasione di una cerimonia o di un evento un modello più ricercato, magari impreziosito da uno spacco o da dettagli preziosi come questo modello Miu Miu, da abbinare con un crop top con brillantini o con un top in raso o seta. Almeno in qualche occasione, giochiamo a sentici principesse.

– La gonna lunga sportiva possiamo sceglierla puntando su due modelli che restano molto versatili, vedremo infatti che sarà la scarpa a fare la differenza. Ci sono quelle dritte che arrivano al ginocchio, e che presentano uno spacchetto laterale dietro o davanti, oppure quelle lunghe essenziali e semplici, magari con qualche tasca decorativa o semplicemente in felpa.

Sneakers, décolléte, sandali: come abbinare la gonna lunga estiva

Uno dei segreti che renderà le vostre gonne lunghe pronte a creare look sempre diversi, è tutto nella scelta delle scarpe, in nuance basic o colorate a seconda del colore o della fantasia della vostra gonna. Ad esempio su modelli floreali e particolarmente colorati, scegliete colori vibranti e vitaminici, e abbinate un paio di sandali per uno pieno style summer mood.

– Trend comfy e quest’anno più amato che mai è quello di abbinare le sneakers a qualsiasi gonna lunga, che si tratti della più elegante con trasparenze in tulle o di modelli very basic. Il contrasto è super glamour, e rende la gonna un must have pret a porter al pari di un jeans.

-Se l’occasione è speciale, naturalmente la gonna lunga è da indossare con un paio di décolléte: può trattarsi di slingback o di modelli classici per eventi più informali, ma nel caso di una cerimonia, potreste abbinare una gonna di lunghezza midi ad un paio di décolléte gioiello che richiamino il colore della gonna. Così da trasformare l’abbinamento in un focus del vostro look.