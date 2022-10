La Reggia di Venaria diventa il Palazzo del Quirinale: ecco tutti i luoghi dove è stato girato il film di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente!

Giuseppe Garibaldi è il nuovo Presidente della Repubblica. Ma non si tratta dell’Eroe dei due Mondi, ma di un suo omonimo bibliotecario che vive in un piccolo paesino di montagna che si ritrova a essere Capo dello Stato a causa di un pasticcio combinati dai parlamentari. E’ su questo equivoco che gioca Riccardo Milani nella sua commedia Benvenuto Presidente!, uscita nelle sale cinematografiche 2013 e che ha saputo divertire milioni di spettatori. Ma dove è stato girato il film? Scopriamo insieme tutte le location.

Benvenuto Presidente!: le location del film

Di una pellicola come Benvenuto Presidente!, ambientata nelle stanza del potere, si potrebbe pensare che sia stata girata per buona parte (se non del tutto) a Roma. Invece, nella Capitale si sono svolti solo poche riprese all’interno di Montecitorio. Tutto il resto del film è stato girato in Piemonte.

Claudio Bisio

Quella che sembra Roma è quindi Torino, che del resto è stata anche la prima capitale d’Italia. La sontuosa Reggia di Venaria è diventata il Palazzo del Quirinale, dove risiede l’improvvisato Presidente della Repubblica, Giuseppe Garibaldi.

Altre scene sono invece state girate presso il Palazzo Reale di Torino, l’Accademia delle Scienze e Palazzo Civico. Come detto in precedenza, il Giuseppe Garibaldi del film è un bibliotecario che vive in un paesino di montagna: le riprese della parte di film ambientata nel paese d’origine del protagonista sono state effettuate il Valsusa, a Bousson (una frazione di Cesana Torinese).

Benvenuto Presidente!: il cast

A interpretare il ruolo del protagonista, Giuseppe Garibaldi, è Claudio Bisio. Nel cast del film sono poi presenti anche Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Cesare Bocci e Remo Girone. Presenti per delle piccole parti anche Pupi Avati e Lina Wertmüller.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG