Ecco quali sono le location di Signora Volpe, la serie TV con protagonista Emilia Fox ma anche con tanti attori italiani.

Si intitola Signora Volpe, è ambientata e girata in Italia ma è una serie TV britannica: il nostro Paese ha però saputo conquistare i produttori di questa fiction che l’hanno scelto per ospitare le varie riprese delle puntate di questa fiction in tre puntate. La protagonista è Sylvia Fox, un’agente dell’agenzia di spionaggio britannica MI6. La donna viene invitata al matrimonio della nipote in Italia: le nozze però non si tengono perché lo sposo scappa e nel frattempo viene trovato il corpo di una donna uccisa. Vediamo ora quali sono le location di Signora Volpe.

Signora Volpe: le location della serie TV

Anche se è una serie TV inglese, Signora Volpe è girata in Italia. La location principale della fiction è Panicale, comune dell‘Umbria (è in provincia di Perugia) nel quale si svolgono i fatti raccontati nel corso delle varie puntate. Ma tra gli splendidi luoghi che si possono ammirare guardando le varie puntate della fiction, troviamo anche il Lago di Bracciano. Non mancano poi le scene girate a Roma.

“Trascorrere tre mesi in Italia, in posti meravigliosi, e girare a Roma è stata la ciliegina sulla torta. In un certo senso, anche il set di Signora Volpe diventa esso stesso un personaggio importante” ha raccontato al protagonista della serie TV, Emilia Fox, parlando delle location di Signora Volpe nel corso di un’intervista rilasciata a Rvfanatic.

Signora Volpe: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Signora Volpe è Emilia Fox, che interpreta il ruolo della quasi omonima Sylvia Fox. Nel cast della serie TV ci sono poi una serie di artisti stranieri come Tara Fitzgerald, Mehdi Meskar e Jamie Bamber.

Non mancano però anche gli attori e le attrici italiane, completano infatti il cast Luigi Di Fiore, Andrea Piedomonte Bodini, Giovanni Cirfiera e Imma Piro.