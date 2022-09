Il flirt tra Elodie e Andrea Iannone ha generato tante reazioni, anche quella della sua ex Belen Rodriguez: tutta la verità.

Hanno fatto il giro del web le immagini che vedono insieme Elodie e l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone. Tra i due sembra esserci stato un flirt estivo per altro “confermato” dalla stessa artista della musica e tantissimi appassionati di gossip si sono chiesti quale sia stata la reazione della ex del pilota, Belen Rodriguez, molto amica, per altro, della cantante. La verità è uscita fuori di recente…

Belen Rodriguez, la reazione al flirt Elodie-Iannone

Belen Rodriguez

Come detto, il flirt tra Elodie e Iannone aveva sicuramente suscitato grande attenzione mediatica, con diversi rumors anche su una possibile reazione “offesa” di Belen Rodriguez, ex del centauro. Qualcuno ha fatto circolare la voce che la showgirl argentina avrebbe nutrito una certa gelosia nei confronti della cantante ma in realtà non è andata esattamente così.

Infatti, sebbene qualcuno avesse parlato di una Belen stizzita utilizzando come “prove” alcuni like social omessi, in realtà le cose non vanno in questo modo.

Belen, nelle scorse ore, ha messo diversi ‘Mi piace’ tra cui anche quello ad una foto dell’artista relativa alla sua sfilata sul red carpet di Venezia. Insomma, nessun malumore e tantomeno gelosie, anche perché l’argentina è felicemente innamorata di Stefano De Martino e, con tutto il rispetto, Iannone è decisamente dimenticato…

Di seguito un recente post Instagram di Elodie a Venezia 79 con tanto di like della showgirl argentina a conferma di quanto detto in precedenza:

