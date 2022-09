Col ritorno di Pamela Prati al GF Vip si riaccendono vecchie polemiche: ‘l’attacco’ social arriva da Eliana Michelazzo.

Nelle scorse ore le parole di Pamela Prati con la conferma della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un modo, a detta sua, per dimostrare al grande pubblico un cambiamento e una nuova “vita” specie dopo le tante polemiche succesive al famoso caso Mark Caltagirone. Ma è proprio su questo temo che sui social si sono di nuovo scatenati dei rumors, specie dopo una sorta di attacco arrivato da Eliana Michelazzo, una delle donne coinvolte nell’intricata vicenda.

Pamela Prati, l’attacco social da Eliana Michelazzo

Come anticipato, Pamela Prati farà ritorno al Grande Fratello Vip e la sua partecipazione ufficiale ha fatto molto discutere.

Non è mancato, tra i vari commenti social, anche quello di Eliana Michelazzo, grande protagonista insieme a Pamela Perricciolo, del caso Caltagirone. Su Instagram la donna ha scritto: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

Insomma, sembra proprio che ci sarà ancora tanto rumore attorno alla ex donna del Bagaglino e alla viceda Caltagirone.

Il Grande Fratello Vip potrebbe essere, da parte della donna, un modo per cercare di tagliare fuori gli ultimi ingombri di una vicenda scomodo e che ha generato attorno a lei tanto buio.

Oppure, anche un sistema, per altro già visto, per tornare a fare ospitate e serate tra locali e tv. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno ulteriori novità.

