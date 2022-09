Il noto imprenditore Flavio Briatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe dicendo la sua sul mondo del lavoro e non solo.

Non fa giri di parole e risponde, a modo suo, a qualche critica di troppo che evidentemente non gli è andata a genio. Parliamo di Flavio Briatore che, dopo le polemiche per la pizza troppo costosa nei suoi ristoranti e i fatti relativi al danneggiamento subito dal suo Twiga a Forte dei Marmi, si è sfogato ai microfoni di mediawebchannel.

Flavio Briatore: “I ricchi creano lavoro ma…”

FLAVIO BRIATORE

“Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece loro sui ricchi… Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire”, ha esordito Flavio Briatore nell’intervista.

Poi, prendendosi come esempio: “Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca**o. Il Paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme”.

Parole importanti dell’imprenditore che sui suoi profili social, precisamente su Instagram, ha condiviso in versione integrale quanto detto chiedendo ai suoi seguaci un parere. Le reazioni sono state molteplici e nonostante qualche commento un po’ contrariato, al momento la maggior parte delle risposte vede pareri positivi. “Ce ne fossero altri come te”, ha scritto un utente. “Parole sante”, ha commentato invece un altro seguace. “Condivido soprattutto la parte dopo si parla di ‘rabbia social'”, ha aggiunto una follower.

Insomma, il manager ci sa proprio fare e sa come comportarsi, sia lavorativamente che con le tante persone – ormai oltre 1 milione su Instagram – che lo seguono sui social network.

Di seguito il post Instagram dello stesso imprenditore con parte dell’intervista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG