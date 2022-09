La partecipazione degli influencer al Festival di Venezia dura un battito di ciglia: lo rivela l’inviata de La Vita in diretta che lascia tutti a bocca aperta.

Da diversi anni la presenza di personaggi celebri sui social alla Mostra del cinema di Venezia crea diverse polemiche. Perché gli influencer dovrebbero partecipare ad un Festival creato per celebrare i massimi esponenti del grande schermo? È questa la domanda che molti si pongono, dimenticando che i tempi cambiano e che sono gli sponsor della manifestazione a decidere di far sfilare alcuni dei loro rappresentanti. Il trattamento riservato alle star e agli influencer, però, è assai diverso.

Gli influencer a Venezia: il segreto sulla partecipazione

A svelare quanto dura realmente la partecipazione degli influencer a Venezia ci ha pensato l’inviata de La Vita in diretta, che ha raccontato ad Alberto Matano e ai suoi ospiti un segreto sulla Mostra.

“Frivolezze da red carpet! Qua c’è un cerimoniale molto ferreo per quanto riguarda il red carpet – ha fatto sapere Rosanna Cacio – . Le star arrivano, scendano dalla macchina, fanno il red carpet ed entrano a teatro”.

Le star, le influencer no. Come raccontato, infatti, a loro sarebbe riservato un altro tipo di trattamento. “Le influencer non possono entrare a teatro, escono gentilmente dall’uscita di emergenza. Loro escono da qui, non possono entrare in sala, devono uscire. Si ferma qui il loro viaggio a Venezia sul red carpet”.

