Torna sui social con una dedica emozionante Belen Rodriguez, l’argentina ha stupito tutti con alcune frasi molto sentite.

I rumors sulla presunta crisi con Elio ma non solo. Belen Rodriguez ha colpito tutti i suoi fan social in queste ore per una dedica davvero molto emozionante che ha commosso i seguaci. Il destinatario delle sue parole? La luna, o meglio, la sua Luna…

Belen Rodriguez, la dedica social emoziona tutti

Belen Rodriguez

“Lei gira eternamente intorno al sole, non perché non riesca a vivere senza, ma perché quando il sole dorme, lei riflette la sua luce per illuminarci ancora. Guardiana della notte, Dolce candida sensuale Musa prediletta degli artisti”, ha scritto Belen su Instagram con tanto di foto molto bella della luna che giganteggia sopra al mare in movimento.

E ancora: “Dea dell’oscurità. Rende forti e lunghi i tuoi capelli. Accende il tuo instinto animale. Sposta le acque e Crea tempesta. Per poi donarti CALMA e insieme al canto dei lupi dà il benvenuto a nuove vite. Sei immensa tu, cara mia Luna. Belén”.

Parole molto belle e poetiche che, come si capisce, sembrano destinata non solo alla luna ma, probabilmente, anche alla sua bimba Luna. Molti fan, infatti, hanno fatto notare come il messaggio dell’argentina sia perfetto anche associato a sua figlia. “Non è un caso, quindi, che tua figlia si chiami Luna”, “Parole meravigliose, complimenti”.

La showgirl ha dunque stupito con questa sorta di poesia che ha scritto e, in molti hanno pensato che la sua sia stata una metafora romantica per parlare della sua bambina.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina che ha riscosso, come detto, grandissimo successo come si può capire dai moltissimi commenti ricevuti: