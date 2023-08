La vicenda Belen-Stefano De Martino si arricchisce di un nuovo capitolo: la presa di posizione della madre dell’argentina. Il gesto social.

Cosa sta succedendo e cosa è accaduto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La verità, ovviamente, la sanno solo i diretti interessati ma gli ultimi messaggi apparsi sui social, specie quelli dell’argentina, fanno pensare ad un tradimento. Dopo il gesto non esplicitato delle “corna” fatto dalla showgirl, ecco che anche sua madre, Veronica Cozzani, ha voluto dare il “colpo di grazia” al conduttore e ballerino.

Mamma Veronica difende Belen: il gesto per De Martino

Belen Rodriguez

Nelle scorse ore era stata proprio la bella argentina a condividere un video su Instagram di un gruppo di cervi con grandi e vistose corna. Un filmato che aveva ovviamente generato non pochi commenti e reazioni facendo pensare ad un tradimento da parte di De Martino.

Prima del filmato, la stessa Belen aveva scherzato facendo dei gesti con le mani toccandosi in testa senza mai, va detto, esplicitare le “corna”.

Tutti, però, hanno pensato appunto a tradimenti di coppia con il conduttore e ballerino protagonista.

Ora, un nuovo capitolo della vicenda non passa inosservato. Infatti, oltre alla modella, a pubblicare alcune immagini di cervi è stata anche sua madre Veronica Cozzani.

La donna ha preso posizione difendendo, di fatto, sua figlia. La signora ha pubblicato, come detto, delle foto di cervi che pascolano sereni sul prato. Anche in questo caso, così come per il contenuto della showgirl, non c’è certezza che il significato siano “le corna”.

La teoria, però, resta decisamente plausibile e, dato che si tratta della madre della modella, pare proprio essere una frecciata bella e buona a Stefano.

Staremo a vedere se nelle prossime ore verrà svelato il significato di questi contenuti social.

Di seguito anche il post Instagram della madre della showgirl: