Tanti auguri a Lorella Cuccarini che ha festeggiato il suo compleanno. La showgirl ha pubblicato un dolce post social con tante foto.

Dopo la tenera dedica al marito Silvio Testi per l’anniversario, Lorella Cuccarini si è presa la scena in queste ore festeggiando il suo compleanno. 58 anni e non sentirli per la splendida insegnante di Amici che sui social, precisamente su Instagram, ha condiviso alcuni scatti dei festeggiamenti con un brindisi speciale…

Il compleanno di Lorella Cuccarini: le foto

Lorella Cuccarini

Il 10 agosto, la splendida Lorella ha festeggiato i 58 anni. Per lei il tempo sembra non passare e il suo segreto potrebbe essere la compagnia: la sua famiglia e gli amici. Ecco perché questa giornata speciale, la maestra di Amici ha voluto passarla proprio con i suoi affetti più cari.

A condividere le foto del giorno del suo compleanno è stata la stessa showgirl che su Instagram ha accompagnato ad un post con diverse immagini, una didascalia: “Un brindisi a tutti noi. Grazie per la valanga di auguri”.

Il riferimento al “noi” e alla famiglia. Infatti, nei vari scatti condivisi ecco presenti tutti i suoi affetti. Accanto a lei ci sono il marito Silvio e i loro quattro figli: Sara (29 anni), Giovanni (27), e i gemelli Chiara e Giorgio (23).

Tutti quanti si trovano in Sardegna dove la donna è partita da qualche giorno per godersi l’estate e le meritate vacanza dopo il lavoro dell’ultimo anno. Nelle foto si vedono sorrisi, mare, giochi di carte e qualche bollicina. Il tutto, ovviamente, condiviso con le persone a lei più care. Sembra essere proprio questo il segreto della sua eterna giovinezza: prendere la vita col sorriso e viverla con la propria famiglia.

Di seguito il post Instagram della showgirl e insegnante di Amici con tutte le foto del giorno del compleanno: