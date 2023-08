L’appello di Roberto Saviano in vista del funerale di Michela Murgia. Le parole per invitare ad una grande partecipazione.

Sono ore di grande dolore per il mondo della cultura e non solo. La nota scrittrice e attivista Michela Murgia è morta lasciando un grande vuoto. Non appena la notizia del lutto si è diffusa, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio, anche dal mondo Vip. In queste ore, invece, è arrivato anche un appello in vista del suo funerale che si terrà sabato 12 agosto da parte di Roberto Saviano.

Funerale Michela Murgia, l’appello di Saviano

Michela Murgia

Saviano ha voluto mandare un messaggio molto preciso a tutte le persone che non solo conoscevano la Murgia ma che le volevano davvero bene. L’uomo, attraverso una storia su Instagram, ha voluto fare un vero e proprio appello per sollecitare grande partecipazione al funerale della donna.

“Michela ha immaginato il suo funerale come atto politico, un incontro di tutti coloro che l’hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme”, ha scritto Saviano. E ancora: “Invito coloro che hanno condiviso il sentire di Michela a venire domani 12 agosto alla Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Arstisti) alle ore 15.30. Questo funerale non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto”.

Le parole di Saviano sono state condivise anche dal marito della donna, Lorenzo Terenzi, che ha pubblicato anche sul proprio profilo l’invito dell’uomo. Indubbiamente, aldilà di chi potrà effettivamente prendere parte al funerale della scrittrice, sarà un evento molto sentito ed emozionante visto che la donna era molto amata e apprezzata da tutti.

Di seguito, invece, il post Instagram con cui Saviano ha detto addio alla donna: