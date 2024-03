Nuova “puntura” di Belen Rodriguez sui social riferita, forse, agli ex. L’argentina pare aver mandato una bella frecciata e non solo.

Continuano le “avventure social” di Belen Rodriguez con tanto di ipotetici messaggi subliminali indirizzati a qualcuno. L’argentina, infatti, in queste ore ha condiviso un commento che, per tanti, è parso come una frecciata per gli ex fidanzati. La donna, dopo essersi lasciata anche con Elio Lorenzoni, sembra sentirsi più libera e desiderosa di godersi la vita.

Belen Rodriguez, frecciata agli ex?

Come anticipato, nelle stories Instagram, la bella Rodriguez ha voluto mandare alcuni messaggi che potrebbero essere indirizzati ai suoi ex. Magari ad Elio Lorenzoni, con cui pare si sia lasciata di recente.

L’argentina ha scritto: “Chi si accontenta gode, così così. La vita è una e bisogna mangiarla a morsi”. Il tutto accompagnato dalla celebre canzone di Ligabue, ‘Certe notti’.

A quanto pare, quindi, la donna ha scelto il noto cantante per far capire quale sia il suo “stato” attuale e anche per provare a mandare dei segnali a qualcuno. Chissà se il destinatario avrà recepito.

I nuovi progetti dell’argentina

Ma oltre alle presunte frecciate sui social, la bella Belen è protagonista, in queste ore, pure di alcune indiscrezioni relative al suo futuro in televisione.

Secondo qualche rumors, infatti, per l’argentina qualcosa bollendo in pentola. Da alcuni giorni circola il pettegolezzo che la showgirl si starebbe preparando per partecipare a un noto programma Rai, ovvero ‘Ballando con le Stelle’.

La donna ha sempre amato i balli e la danza in generale e pare che voglia farsi trovare pronta nel caso di una chiamata per il noto show condotto da Milly Carlucci. Proprio questo gossip, “incentivato” dalle stories Instagram della donna mentre si allena alla sbarra, è stato ripreso dall’esperta di spettacolo, e non solo, Deianira Marzano che ha, però, precisato sull’argentina: “Nella speranza che partecipi a Ballando con le stelle. Ma ha capito che per andare lì non devi saper ballare ma impararlo lì?”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina: