Dopo aver lasciato “casa Ferragnez”, Fedez si è trasferito in un’altra dimora. Il rapper è stato pizzicato dai fotografi nella nuova abitazione.

La crisi tra i Ferragnez e l’addio di Fedez dalla casa in cui viveva con sua moglie Chiara e i figli hanno portato il rapper a trasferirsi, forse momentaneamente, in una nuova abitazione. Dopo le notizie delle scorse settimane, Diva e Donna ha pizzicato il cantante proprio davanti alla dimora: un attico, sempre a Milano.

Fedez, la foto dell’attico in cui vive

Fedez

Il settimanale Diva e Donna è riuscito a pizzicare il rapper nella sua nuova casa a Milano. Attraverso anche i social, l’account Instagram del giornale si è riferito al servizio in edicola questa settimana e ha fatto vedere ben due immagini di Federico e dell’abitazione in cui vive ora.

Nella prima, il rapper è stato mostrato mentre usciva dal palazzo di Milano dove abita in questo momento. Nell’altra, invece, ecco la casa e, precisamente, un attico che avrebbe preso in affitto.

“Tra Chiara Ferragni e Fedez è sempre crisi e lui già da un po’ è andato via di casa. Nelle immagini esclusive che trovate solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana, ecco il rapper che esce dal palazzo di Milano in cui viveva prima di sposarsi. Ha preso in affitto un attico per tre mesi: la sua nuova casa da single”, si legge sotto al post del settimanale su Instagram.

Il nuovo domicilio, per la verità, non è del tutto una novità. Infatti, il settimanale ha precisato che si tratti dello stesso stabile in cui Federico viveva prima di sposarsi. Ulteriore dettaglio riportato riguarda il tempo dell’affitto stimato. Fedez pare abbia deciso di trasferirsi per tre mesi. Questa possibilità potrebbe dare adito a voci di ritorno con sua moglie Chiara.

Di seguito anche il post Instagram di Diva e Donna con la foto della nuova-vecchia dimora del rapper: