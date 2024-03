La Divina Federica Pellegrini ha raccontato alcuni dettagli del parto e della sua vita dopo la nascita della sua piccola Matilde.

Momento social per Federica Pellegrini che in un Q&A su Instagram ha raccontato la sua esperienza col parto e la nuova vita da mamma dopo l’arrivo della sua piccola Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta. La Divina ha confessato diversi aspetti inediti relativi al giorno della nascita di sua figlia.

Federica Pellegrini, il racconto del parto

Federica Pellegrini

Ai tanti fan che le hanno posto delle domande sul parto e sulla sua nuova quotidianità, la Pellegrini ha risposto con tanta gioia e ironia ma anche affermando di non aver vissuto momenti bellissimi nel giorno dell’arrivo di sua figlia Matilde. La Divina ha raccontato, infatti, che il giorno del parto è stato molto difficile, dopo ben 48 ore di travaglio. Anche per questa ragione, a chi le ha chiesto come fosse andato il parto, la ex nuotatrice ha risposto chiedendo “una domanda di riserva”.

Tra gli altri dettagli rivelati, anche il fatto che la piccola sia nata dopo il cesareo che “è stato una figata” perché “non senti niente”.

La vita da mamma

Non solo le domande sul giorno della nascita della piccola Matilde ma anche curiosità sulla nuova vita da madre. La bella Federica ha raccontato che tutto sia “devastante”, molto “potente”, ma anche di trovare stancante, ma emotivamente bellissimo, il dover essere sempre a disposizione per l’allattamento della bimba che lo “richiede molto”.

Proprio sulla piccola, poi, anche un retroscena sul nome: “Era il nome della mia bisnonna, a Matteo è piaciuto subito”.

Sulla maternità, poi, la donna ha aggiunto: “Se è come me l’aspettavo? Devo dire che… più difficile. Perché devi viverla per capire. Sicuramente non è una passeggiata”.

Di seguito anche un tenero post Instagram della Divina: