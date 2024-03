Brutto episodio per Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, vittima di minacce e insulti mentre si trovava con i figli.

Non è la prima volta che le capita e, anche per questo, l’amarezza è tanta. Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, è stata vittima, insieme ai suoi figli, di un brutto episodio di minacce e insulti per futili motivi. A raccontare quanto vissuto la diretta interessata con una storia su Instagram con tanto di filmato che riguarda l’aggressore.

Alice Campello, insulti e minacce ai figli: il racconto

Alice Campello

Attraverso una lunga storia social su Instagram con tanto di filmato, la Campello ha voluto denunciare a modo suo una terribile aggressione subita mentre si trovava con i suoi figli.

La moglie di Morata, a quanto pare, è stata attaccata per via della fede calcistica dei due figli più grandi, Alessandro e Leonardo, tifosi della Juventus, ex squadra del papà.

Alice ha quindi spiegato: “A causa di questo tipo di persone, a volte non ci sentiamo a nostro agio con i nostri figli! Ha iniziato a insultare i bambini perché appartenevano a un’altra squadra!”, le sue parole.

La donna ha spiegato di essere rimasta sorpresa dall’accaduto e poi ha specificato come resti davvero difficile capire come “un uomo si mette a urlare contro dei bambini e una donna”. E ancora: “Mi è dispiaciuto non avergli fotografato il volto per metterlo in imbarazzo. Purtroppo non è la prima volta che succede, ma d’ora in poi alzerò le sopracciglia in modo che si imbarazzino davanti a molte persone!”.

La famiglia Morata, purtroppo, non è nuova a episodi simili da parte di alcuni “tifosi”. In passato, infatti, anche lo stesso calciatore era stato vittima di minacce e insulti per i suoi cambi di squadra. Una situazione decisamente brutta da vivere. Ancora di più se di mezzo ci passano dei bambini piccoli.

Di seguito anche un post Instagram con l’intera famiglia Morata: