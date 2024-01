Contrariamente ai gossip in circolazione, la storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore sembra procedere per il meglio.

Nessuna crisi in atto tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Contrariamente a quanto dicevano le voci in circolazione sul loro conto, secondo le quali la showgirl si era fatta vedere sui social senza l’anello che le ha regalato il fidanzato, la storia d’amore con l’imprenditore procede a gonfie vele. Il settimanale “Chi” ha infatti paparazzato la coppia mentre era intenta a trascorrere un weekend in Franciacorta, accompagnata dalla piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni paparazzati in Franciacorta

Come si può vedere dalle immagini pubblicate dal settimanale “Chi“, la coppia ha trascorso un romantico weekend in Franciacorta, lontana dal caos cittadino. La meta scelta è la stessa nella quale la showgirl era stata nel 2022 dopo il ritorno di fiamma con De Martino.

Più che una “fuga d’amore”, però, la loro è parsa più come una “fuga di famiglia allargata” vista la presenza anche della figlia più piccola della showgirl, Luna Marì, nata dalla passata relazione con Antonino Spinalbanese.

Gli scatti mostrano mamma e figlia che passeggiano mano nella mano. Ma non solo: immortalano anche Elio mentre tiene la bimba tra le sue braccia. La coppia sembra quindi essere proprio felice ed affiatata, contrariamente a quanto si vociferava negli ultimi tempi. La showgirl, infatti, si era mostrata sui social senza anello al dito, facendo allarmare i fan.

Belen Rodriguez

Nessuna crisi per la coppia

Gli scatti resi pubblici dal settimanale “Chi” sembrano quindi smentire la crisi tra Belen ed Elio Lorenzoni. Sui social, i fan più attenti avevano notato nelle ultime settimane Belen non aveva più mostrato Elio nelle sue storie, e si erano insospettiti. A dare ulteriore allarme era stato il “mistero dell’anello” regalato da Elio alla showgirl argentina e scomparso dal suo dito. Tutte queste supposizioni, stando a quanto si sa ora, sono false.