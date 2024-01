La conduttrice, attualmente a Parigi per la Fashion Week, si è mostrata in un look impeccabile, tuttavia non sono mancate le critiche.

Diletta Leotta si trova a Parigi per partecipare ad alcuni eventi della Parigi Fashion Week. Al suo fianco c’è Francesca Muggeri, amica della conduttrice. È bastata solo una notte nella capitale francese per far impazzire i fan indossando un abito underboob, ma non solo.

Diletta Leotta a Parigi per la Parigi Fashion Week

La conduttrice, approdata nella capitale francese per poter partecipare ad alcuni tra gli eventi più importanti organizzati dai più grandi brand per la Parigi Fashion Week, ha fatto immediatamente impazzire il web. Diletta Leotta ha condiviso sui suoi profili social alcuni scatti che immortalano il look indossato durante la prima serata in occasione di una cena.

Semplicità ed irriverenza è ciò che descrive il look, portato in maniera impeccabile, indossato dalla conduttrice: un tubino nero reso più particolare da un cut out sotto al seno (meglio conosciuto con il nome di “underboob“) che mette in evidenza il fisico tonico e asciutto della Leotta a pochi mesi dal parto della piccola Aria. A questo proposito, in molti si sono domandati dove si trovasse la piccola mentre la mamma è impegnata nella a Parigi.

Le critiche sulla figlia Aria

Diletta Leotta è una donna dello spettacolo e conosce bene come funzionano le logiche dei social e le polemiche che possono nascere in pochi istanti. Dopo aver pubblicato alcuni scatti che la ritraevano in giro per la capitale francese, infatti, in tantissimi hanno attaccato la scelta della conduttrice di non aver portato con sé anche la primogenita Aria, nata dalla relazione con Loris Karius.

“Ma la bambina sta sempre con la tata?” recita uno dei tanti commenti giunti sotto le immagini pubblicate su Instagram. Diletta ha deciso di non rispondere più a questo tipo di critiche, e continua a pubblicare i momenti della sua vita che ritiene opportuni, compresi quelli trascorsi con la figlia.