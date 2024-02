Arrivano le prime conferme della nuova love story tra Belen Rodriguez e il cestista Bruno Cerella. I paparazzi li hanno beccati insieme dopo una festa mentre si dirigevano a casa di lui.

Ormai Belen Rodriguez ha voltato pagina dopo la mai confermata rottura da Elio Lorenzoni, e ora si consola con un nuovo amore. La showgirl, infatti, è stata paparazzata in più occasioni in compagnia del cestista Bruno Cerella. Eppure, non si tratta esattamente di un nuovo amore. Infatti, i due erano stati paparazzati insieme anche nell’ormai lontano 2018, ma non hanno mai confermato le voci di una possibile relazione romantica.

Oggi sembrerebbe proprio che la relazione tra i due sia confermata, ma manca ancora l’ufficialità. Intanto i due sono stati paparazzati nuovamente insieme.

Belen e Bruno Cerella: la notte insieme

Ormai Belen e Bruno Cerella non si nascondono più, neanche di fronte ai paparazzi di Chi. Il settimanale, infatti, ha pubblicato nuove foto dei due mentre si scambiano tenere effusioni per le strade di Milano.

Belen Rodriguez

Il magazine, inoltre, racconta che “Dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo“, per restarci tutta la notte. Pare, infatti, che il cestista abbia riaccompagnato la celebre showgirl a casa solamente il mattino seguente.

Belen e Bruno Cerella: il ritorno di fiamma

La storia d’amore tra la Rodriguez e il cestista non è del tutto nuova per il mondo del gossip. Infatti, già nel 2018 circolavano rumors su un presunto flirt tra i due. Tuttavia, le voci non sono mai state confermate dai diretti interessati.

Intanto Belen non ha ancora confermato ufficialmente la fine della relazione con Elio Lorenzoni, uomo che era pronta a sposare a breve e con cui sembrava che la storia si fosse ormai consolidata dopo la triste rottura con l’ex marito Stefano De Martino.

Intanto la showgirl è tornata a sorridere insieme al cestista e i fan attendono la conferma della nuova love story.