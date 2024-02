Antonella Clerici dice la sua sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez e si schiera dalla parte dell’influencer. Le parole della conduttrice.

La crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez ha sconvolto fan e non solo, e sempre più persone stanno iniziando a pronunciarsi sulla vicenda, tra cui Antonella Clerici. La celebre conduttrice televisiva, infatti, durante un’intervista al settimanale Chi ha detto la sua sulla presunta crisi tra i Ferragnez, schierandosi dalla parte dell’imprenditrice digitale. Ma non solo.

Ecco quali sono stata le parole della Clerici sull’argomento più caldo delle ultime settimane.

Antonella Clerici parla di Chiara Ferragni: “Non è una persona in malafede”

Da dicembre Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone a causa del caso del pandoro Balocco e della beneficenza. Negli ultimi mesi, infatti, l’influencer ha ricevuto una valanga di insulti sui suoi canali social, tanto da sentirsi costretta a chiudere i commenti sotto i suoi post.

Chiara Ferragni – Fedez

Tuttavia, c’è anche chi si schiera dalla parte della Ferragni, tra cui la stessa Antonella Clerici. Infatti, nell’intervista a Chi la conduttrice televisiva ha dichiarato: “Ci sono state ultimamente delle cose negative, ma sono dalla parte delle donne e non riesco a vedere Chiara come una persona in malafede“.

Ma la conduttrice di È sempre mezzogiorno non si è limitata a tali dichiarazioni. Infatti, ha voluto dire la sua anche sulla presunta crisi tra Chiara e Federico.

Antonella Clerici parla dei Ferragnez: “Saranno loro a parlare”

A proposito della crisi coniugale di cui si parla da settimane, la Clerici ha affermato: “Tra moglie e marito non mettere il dito. Ci sono di mezzo bambini, la famiglia, saranno loro a parlare, se vorranno“.

Inoltre, la conduttrice televisiva si è schierata contro il rapper. “Di Fedez mi ha colpito quando le ha rubato la scena a Sanremo: lì, se fossi stata lei, mi sarei arrabbiata. Ma, per quanto riguarda la separazione, ci sono di mezzo troppe cose, c’è stata anche una brutta malattia che ha colpito lui, non diamo giudizi“.