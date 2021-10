Bebe Vio sfila come modella insieme a Helen Mirren alla sfilata di L’Oréal Paris nel capoluogo francese, e festeggia con un post pubblicato sul proprio profilo di Instagram.

Campionessa paralimpica e ora anche modella: non c’è davvero nulla che può fermare Bebe Vio. L’atleta, infatti, ha recentemente sfilato sulla passerella della sfilata di moda organizzata da L’Oréal Paris nel capoluogo francese in occasione della Parigi Fashion Week. Insieme a lei una compagna d’avventura davvero particolare: si tratta della leggendaria attrice britannica naturalizzata statunitense Helen Mirren. Per celebrare al meglio questa evenienze e condividerne la gioia con chi le vuole più bene, Bebe Vio ha voluto mostrare alcuni scatti della sfilata con un post pubblicato sul proprio profilo di Instagram.

Ovviamente, nemmeno la passerella parigina o la vicinanza di un mostro sacro del cinema può scalfire l’ottimismo e la forza dell’atleta, che nelle foto appare divertita e sicura di sé, tanto da finire per rivolgere al pubblico una linguaccia spensierata. E poi ancora scherza nella didascalia del post che raccoglie le foto: “Mitica Helen Mirren!” scrive Bebe Vio. “Alla sfilata di L’Oréal Parisa alla Parigi Fashion Week sembravamo le delinquenti che si piazzano in ultima fila in classe per fare casino… “