Ultimo pubblica una bellissima riflessione sulla salute mentale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Interagire con i propri seguaci attraverso le piattaforme social è ormai diventata la norma per cantanti, attori, personaggi dello spettacolo e altri vip di tutti le categorie. Tuttavia non sono in molti quelli che vanno oltre i contenuti più superficiali e insipidi, cercando invece di instaurare un rapporto di sincera solidarietà. Ultimo ne è un esempio, come testimonia il suo post più recente, pubblicato da poco sul suo profilo Instagram, in cui affronta un discorso molto delicato e assolutamente sottovalutato: l’importanza della salute mentale. Tanti dei suoi fan, infatti, sono ragazzi molto giovani, che potrebbero trarre dalla sua riflessione una rassicurazione per affrontare i cambiamenti e le fragilità tipiche di quell’età.

“La salute mentale è stata totalmente dimenticata, mettendo al primo posto solo quella fisica” scrive Ultimo nella didascalia del post. “Che palle questa continua concorrenza tra le persone, questa sovraprestazione a cui tutti ambiscono, questo volersi a tutti i costi superare sempre. Questi mental coach che vanno tanto di moda e che ti spronano, urlandoti sempre che devi essere il numero uno e devi correre, correre, correre. Ma per andare dove? Perché questa necessità di mostrare solo le parti belle?” Infine un messaggio di rassicurante esortazione: “Si può anche dire di non sentirsi bene e il dolore e la solitudine NON DEVONO essere innominabili.”