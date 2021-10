Rosa Perrotta è entrata nell’ottavo mese di gravidanza e il pancione si fa sempre più grande. Con il parto che si avvicina sempre più, l’influencer ha voluto condividere speranze e timori attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Si avvicina sempre più il momento della nascita del secondo figlio per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti entrata nell’ottavo mese di gravidanza e, come di consueto, ha voluto raccontare alla propria community di fan su Instagram alcune speranze e preoccupazioni che le frullano in testa con il momento del parto sempre più ben definito all’orizzonte. Per farlo, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che la ritrae con il pancione in bella mostra.

“8 mese: la pancia comincia a pesare sul serio” scrive nella didascalia Rosa Perrotta. “E i dolori al basso ventre mi fanno pensare di dover correre in ospedale ogni 2 ore”. Poi la confessione dei suoi timori: “Ammetto che la paura per questo secondo parto è più forte che per il primo. Manca poco ormai…non so se sperare arrivi subito o più tardi possibile!” Infine, si rivolge ai follower per qualche consiglio: “Consigli su come affrontare un secondo cesareo? Cosa mi aspetta? Vi leggo tutte.”

La paura di un altro parto cesareo è stata confermata anche da altre parole pubblicate sui social. Poco fa, infatti, Rosa Perrotta ha aggiunto: “L’idea di un parto naturale, che mi risparmi un intervento, che mi permetta di tornare subito a casa e stringere Ethan, mi alletta molto. Ho messo 15 kg e sono all’ottavo mese soltanto. Nella prima gravidanza ne avevo messi complessivamente 15/16”.