Alessandra Amoroso ha voluto celebrare i suoi primi 13 anni di carriera condividendo uno scatto piuttosto particolare sul proprio profilo Instagram.

“Ecco qui le mie due anime”: esordisce così Alessandra Amoroso nella didascalia del post pubblicato sul proprio profilo Instagram per festeggiare i primi 13 anni di carriera. Perché se sicuramente è vero che il suo successo nel mondo musicale è stato incredibile, per giungere così in alto ha dovuto anche affrontare diversi ostacoli, come la prima bocciatura ai provini per entrare ad Amici. Due anime, due modi di essere, due facce della stessa medaglia. “Pensate che dopo 13 anni hanno capito che valeva la pena incontrarsi e conoscersi… vanno anche d’accordo!” scrive ancora la Amoroso.

Il resto della didascalia, invece, è un concentrato di gratitudine che Alessandra Amoroso rivolge ai fan e a chi ha voluto darle la possibilità di fare della propria passione un lavoro. “Di tante cose passate non ho ricordo, di altre ne ritrovo qualcuno sbiadito, di altre ancora posso sentirne l’intensità. Tanto, forse tutto questo lo devo a voi, alla vostra fiducia e lealtà e a un programma che mi ha dato la possibilità di INIZIARE a dire la mia esprimendomi come meglio credevo. Oggi sono 13 anni di noi e di tanto entusiasmo in giro per le strade. Grazie a tutti voi, dal profondo dell’anima. E ricordate sempre: TUTTO ACCADE!!”