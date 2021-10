Niccolò, figlio di Simona Ventura con Stefano Bettarini, compie 23 anni e la mamma decide di celebrare con una meravigliosa dedica pubblicata sul suo profilo di Instagram.

Per un genitore vedere il proprio figlio crescere è una delle emozioni più grandi e significative, poiché riesce a unire l’essere fieri a quella tenerezza che può percepire solamente chi l’ha visto muovere i primissimi passi. Simona Ventura ha vissuto quest’emozione da poco, e non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia attraverso un meraviglioso post pubblicato sul suo profilo di Instagram. Lo scatto in questione, infatti, è una dedica al figlio Niccolò, nato dalla storia d’amore con Stefano Bettarini, che ha compiuto 23 anni il 5 di ottobre.

Lo scatto scelto da Simona Ventura ritrae il figlio appena nato, appoggiato al petto della mamma che sorride felice. “5 ottobre 1998… E sono 23” scrive la conduttrice nella didascalia della foto in questione. “Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità! Sono orgogliosa di te.” Parole apparentemente semplici ma che esprimono tutto l’amore della Ventura e lasciano intendere lo spirito combattivo di Niccolò. Poi ecco il più classico degli auguri: “Buon compleanno! La tua mamma” scrive, seguendo le parole con due cuoricini rossi.