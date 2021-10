Catherine Zeta Jones pubblica un breve video sul proprio profilo di Instagram dove si scatena sulla pista da ballo insieme al marito Michael Douglas e i suoi figli.

L’epidemia da Covid-19 ha portato via un sacco di occasioni per il divertimento, da concerti a uscite con gli amici, da serate passate in bar e ristoranti a quelle invece vissute in discoteca a divertirsi. A Catherine Zeta Jones, in particolare, sembrano mancare proprio questo tipo di intrattenimento. L’attrice di origini britanniche, resa celebre per la sua iconica performance nel film La maschera di Zorro, ha infatti recentemente pubblicato sul proprio profilo di Instagram un breve video dove si scatena sulla pista da ballo di un locale notturno in compagnia del marito Michael Douglas e dei suoi figli.

Il video mostra l’intera famiglia lanciarsi in una danza scatenata sul sound di ‘Satisfaction’ di Benny Benassi, tra mosse improbabili, grandi risate e tanto divertimento. L’attrice lamenta quanto le manchino serate come questa, dove era libera di potersi divertire in compagnia della propria famiglia. “Ho davvero bisogno di qualche ‘notte boogie’ con la mia famiglia”, scrive la Zeta Jones. “L’ultima volta che abbiamo potuto divertirci sulla pista da ballo mi sembra una vita fa!”