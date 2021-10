L’ultimo post pubblicato da Vanessa Incontrada sul suo profilo di Instagram fa pensare che la showgirl sia nuovamente incinta.

Vanessa Incontrada è nuovamente incinta? Si tratta senza ombra di dubbio dell’ipotesi più chiacchierata e discussa al momento. La showgirl originaria di Barcellona è già mamma del piccolo Isal, nato dalla storia d’amore con Rossano Laurini, che ora ha cominciato a frequentare le scuole medie. La miccia che ha dato il via a questa esplosione di gossip e speculazioni è l’ultimo post pubblicato ieri da Vanessa Incontrada sul suo profilo di Instagram. Oltre alla foto in sé, tuttavia, è la didascalia annessa che ha fatto insospettire (nel senso buono del termine, ovviamente) i suoi seguaci più attenti.

L’attrice e conduttrice televisiva è ritratta mentre guarda verso il basso, proprio in direzione della sua pancia, e sorride in maniera enigmatica. La didascalia, che come vi abbiamo anticipato è stata la fonte delle prime speculazioni, che recita “Un dolce imbarazzo” accompagnato da alcune emoticon. Fin qui nulla di troppo strano, potrebbe trattarsi di uno scatto qualsiasi con una didascalia un po’ misteriosa. Occorre sapere, tuttavia, che in spagnolo ‘embarazada’ si traduce proprio con ‘incinta’: che si tratti di una sorpresa nascosta che Vanessa Incontrada ha voluto riservare solamente a chi riuscisse a unire i puntini?