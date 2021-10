Paola Turani pubblica alcuni scatti sul suo profilo Instagram per mostrare l’inizio dei lavori di ristrutturazione all’interno della sua nuova casa.

Mentre tutti si aspettano la fine della gravidanza di Paola Turani, l’influencer decide invece di condividere con i propri follower un altro motivo di gioia, e cioè l’inizio dei lavori di ristrutturazione all’interno della sua nuova casa. Per farlo, pubblica una collezione di scatti dell’abitazione sul suo profilo Instagram. Come si può evincere dalle foto, le condizioni dell’immobile sono ancora ben lontani dall’essere abitabili: molti muri sono sventrati o senza intonaco, alcune ringhiere sono rotte, arrugginite o del tutto mancanti, e un po’ ovunque ci sono macerie e calcinacci: ciononostante, la Turani è davvero entusiasta all’idea di cominciare finalmente i lavori.

“Non mi sembra vero, evviva!” Scrive Paola Turani nella didascalia del post in questione. “C’è un bel casino tra macerie varie e pareti da demolire.. ma quanto è bello vedere come gli spazi interni stiano iniziando a prendere forma, quello che avevamo pensato e immaginato si sta piano piano concretizzando! Ma siamo solo all’inizio, ora ci concentreremo sui materiali e arredamento!” Infine, non manca il riferimento alla gravidanza, ormai prossima al termine: “L’anno prossimo, una volta che la casa sarà terminata e ci trasferiremo, sarebbe carino replicare la prima foto… ma in 3!“