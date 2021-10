Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si raccontano nel corso di un’intervista doppia rilasciata al settimanale Chi, svelando cosa pensano l’una dell’altra.

Quest’anno le discussioni al Grande Fratello Vip non si consumano solamente oltre la soglia della famosa Porta Rossa di Cinecittà, ma anche all’interno dello studio di registrazione. È il caso di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste che aiutano il conduttore del programma Alfonso Signorini nel commentare e giudicare le varie vicende che prendono forma all’interno della Casa più spiata d’Italia. In passato, infatti, le due si erano scontrate in studio scambiandosi parole piuttosto velenose, che avevano portato a la Bruganelli a fare una precisazione: “Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno! Non siamo amiche“.

Ora, le due opinioniste si sono raccontate nel corso di un’intervista doppia rilasciata al settimanale Chi, e hanno deciso di svelare cosa pensano l’una dell’altra. La moglie di Bonolis, ad esempio, attacca la sincerità (o meglio, la mancanza) della Volpe. “Non sempre è sincera“, dice infatti. “Ha una gran paura di deludere il pubblico.” Dal canto suo, Adriana Volpe invece non gradisce altri aspetti dell’immagine di Sonia Bruganelli. “Non mi piace come usa i social” ha dichiarato. Poi, però, eccola aggiungere alcune parole che spiazzano tutti, e che potrebbero cambiare gli equilibri all’interno dello studio del GF Vip: “Coalizziamoci e saremo più forti“.