Durante la messa in onda de Le Iene, Elodie manda un messaggio di solidarietà a Dayane Mello per quello che ha subito a La Fazenda con un discorso molto bello.

Nell’ultima puntata de Le Iene, Elodie ha voluto dare un forte messaggio in solidarietà a Dayane Mello, molesta a La Fazenda. Dopo il servizio del programma a riguardo, la cantante ha voluto pronunciare un ampio discorso in favore della modella che valesse per tutte le donne vittime di abuso.

Il discorso di Elodie si schira a favore di Dayane Mello

In questo ultimo mese, ciò che è capitato a Dayane Mello nel reality La Fazenda ha sollevato molte questioni importanti. C’è chi non la riconosce come vittima pur avendo avuto prova che la modella al momento delle molestie fosse sotto l’effetto di alcol. Elodie è voluta tornare con forza sulla vicenda dopo che Le Iene hanno mandato in onda un servizio proprio su quanto avvenuto alla Mello. Il messaggio della cantante, riprese da Chi, sta facendo il giro del web:

“Io voglio parlare solo alle mie amiche, perché non devo e non dobbiamo spiegare niente a nessuno. Noi non dobbiamo sentirci mai in colpa. Non dobbiamo proteggere gli uomini, perché quando sbagliano è giusto che paghino. Molti uomini vogliono dominarci, controllarci difenderci, io voglio essere compresa. Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata. Ci ho messo tanti anni per essere quella che sono oggi e sono orgogliosa di me. Tutte le volte che qualcuno ha scelto il ruolo per noi siamo finite a fare da madri ai nostri compagni e passiamo tutta la vita a fare da madri ai nostri compagni e lo so perché a me è successo tantissime volte. E a volte non so nemmeno io perché l’ho fatto. Quando decidi di dare tutto a una persona è il momento in cui ti annienti e perdi la bellezza di dedicare il tuo tempo alla tua vita. Non facciamolo, non dobbiamo sparire mai”.