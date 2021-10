Flavio Briatore apre il Crazy Pizza a Roma e su Instagram ha già iniziato a reclutare personale con un annuncio particolare e un video che illustra le dinamiche della sua nuova pizzeria di lusso.

Crazy Pizza, la pizzeria di lusso di Flavio Briatore apre a Roma con nuovo personale. A dare l’annuncio è lo stesso imprenditore che, con un video su Instagram, spiega come sarà la gestione del locale e lascia l’invito a mandare il proprio curriculum.

Briatore su Crazy Pizza: “Quelli che non hanno creduto nel locale cambieranno idea”

“Cerchiamo giovani preparati, cool, pieni di energia e di voglia di lavorare, salario adeguato al grado di esperienza e performance.” Questo l’annuncio di Flavio Briatore che cerca personale con tanto di email per accogliere i curriculum. La nuova pizzeria di lusso dell’imprenditore sarà, secondo le sue stesse dichiarazioni, migliorata sotto tanti punti di vista. Avrà un personale qualificato e “addestrato”, non ci saranno problemi per le macchine e infine assicura Briatore: “Avremo tutto, anche i clienti. Non sarà troppo cara… solo un po’”. Flavio pone anche l’accento su chi non ha creduto nella sua pizzeria e dichiara: “Si ricrederanno”. Al Crazy Pizza: “Si potrà mangiare la pizza in un’ambiente diverso dalla solita pizzeria”. Come andrà questa nuova apertura? Di certo, l’imprenditore romano sembra in hype e molto sicuro di sé. Ecco il post: