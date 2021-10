Carlos, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si è raccontato a cuore aperto sul rapporto dei genitori e sui suoi problemi di salute.

Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si confessa ai microfoni di Chi e parla di come vive la separazione dei genitori. Carlos, racconta anche del periodo in Svizzera in cui non è stato bene e di come lo ha affrontato. Un’intervista a cuore aperto di un ragazzo di 19 anni che sogna che i suoi genitori tornino insieme.

Carlos racconta dei genitori e del periodo in cui è stato male

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere insieme per il bene di Carlos, il loro figlio, ma non è ancora chiaro in che tipo di rapporti siano i due. Ciò che è sicuramente chiaro è il volere del 19enne che lo esprime con le seguenti dichiarazioni: “Sogno che mamma e papà tornino a essere una coppia perché se stiamo insieme siamo invincibii”. Un desiderio normale per un ragazzo della sua età ma che in realtà nasconde un malessere più profondo: “Sono stato male negli ultimi mesi. Per fortuna in Svizzera mi hanno finalmente curato”. Carlos racconta di essere stato male a causa del Covid-19 e di tutte le conseguenze che la Pandemia ha portato. Quello che i genitori fanno trapelare è che il ragazzo ha avuto dei disagi di ordine psicologico ed è poi guarito grazie alle competenze mediche in Svizzera. Ora Carlos sta bene ed è pronto a proseguire gli studi dopo il Liceo.