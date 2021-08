Beatrice Valli e la sua famiglia sono chiusi in casa a Forte dei Marmi da due settimane e purtroppo sono ancora positivi al Covid.

Beatrice Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e su quelle dei suoi familiari, Marco Fantini e i tre figli che, durante la loro vacanza a Forte dei Marmi, hanno scoperto di aver contratto Covid-19. Fortunatamente, dopo la prima settimana, la famiglia ha superato i sintomi più duri della malattia e adesso starebbero continuando a trascorrere la quarantena in isolamento domiciliare presso la villa in cui avrebbe dovuto trascorrere solo parte delle loro vacanze. “Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica. Dicono che siamo vicini alla negativizzazione, ma non sempre è così, alle volte ci vogliono anche sette o dieci giorni”, ha dichiarato tramite social Beatrice Valli ai suoi fan via social.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Beatrice Valli Marco Fantini

Beatrice Valli: la famiglia ha il Covid

La famiglia Valli-Fantini è risultata positiva al Covid durante una vacanza a Forte dei Marmi. L’unica a non essere risultata positiva al tampone sarebbe la piccola Bianca, prima figlia avuta dalla coppia nel 2017 (e seguita nel 2020 dalla piccola Azzurra, mentre Alessandro è il figlio che Beatrice Valli ha avuto da una precedente relazione). Fortunatamente nessuno di loro avrebbe manifestato i sintomi più gravi della malattia, ma ovviamente hanno dovuto rispettare l’isolamento domiciliare in attesa di tornare negativi.

Il vaccino e le polemiche

Durante l’isolamento a Forte dei Marmi Beatrice Valli ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come mai lei e la sua famiglia non si fossero sottoposti al vaccino anti-Covid. L’influencer ha dichiarato che non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione per via di una cura ormonale:

“Rispondo per gentilezza anche se non sono tenuta a farlo! (…) Ho fatto una cura ormonale di 6 mesi piuttosto tosta e non posso fare il vaccino almeno fino a fine ottobre. Da ottobre potrò anche io vaccinarmi! Comunque i vaccinati posso essere contagiati e contagiare. (…) Io sono controllata ogni due/tre giorni e faccio tamponi su tamponi per la salute e bene di tutti. I vaccinati vanno in giro come se nulla fosse senza mascherina pur non sapendo che possono passarlo a chiunque e prenderlo”