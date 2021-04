Dalla fine di dicembre 2020 è iniziata in Italia la campagna vaccinale contro il Covid-19; ecco come seguirla in tempo reale grazie a una mappa interattiva!

Con la campagna vaccinale in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, viene spontaneo domandarsi a che punto si è arrivati con le somministrazioni dei diversi vaccini in Italia, regione per regione. A partire dal 27 dicembre 2020, si è iniziato con le inoculazioni per quanto riguarda il personale sanitario, e poi man mano si sta seguendo il calendario previsto dal piano, con le priorità legate alle diverse fasce della popolazione. Ecco quindi come seguire l’andamento in tempo reale grazie alla mappa aggiornata.

Vaccini Covid in Italia: la mappa interattiva

Come detto in precedenza, il pano italiano di vaccinazione per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 continua senza sosta, seguendo un particolare calendario che tiene conto di fasce specifiche della popolazione, che hanno la precedenza rispetto ad altre. Per scoprire di più ecco di seguito il grafico aggiornato in tempo reale: