Ambra Angiolini ha replicato contro un hater che ha insultato il suo fidanzato, Massimiliano Allegri, attraverso i social.

Ambra Angiolini non è certo tipa da mandarle a dire e così, quando un hater ha insultato il suo compagno, Massimiliano Allegri, attraverso i social la showgirl ha presto replicato. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”, ha scritto il detrattore. Immediata la risposta della Angiolini, che ha tuonato: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata come fa a toccare uno str***”

Ambra Angiolini contro l’hater

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri procede a gonfie vele nonostante le recenti ipotesi riguardanti una presunta crisi tra i due.

Ambra Angiolini

La showgirl ha anche preso le difese del suo compagno tramite social, dove un hater – così come molti altri – non ha mancato di prenderlo di mira. La showgirl non ha tardato a replicare e del resto già in passato aveva lasciato intendere quanto per lei fossero intollerabili i giudizi spietati e implacabili del pubblico social. Fin dall’inizio della sua liaison con il tecnico della Juventus (iniziata nel 2017) la showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Le presunte nozze

Per diverso tempo si è vociferato anche che lei e Massimiliano Allegri fossero intenzionati a convolare a nozze o, addirittura, che si fossero già sposati in gran segreto. Sulla questione non sono mai giunte conferme da parte della coppia, mentre la showgirl ha confessato a Chi: “Mi arrabbio quando mi chiedono se io e Max ci sposiamo. Stiamo insieme da tre anni, ovviamente il flusso è positivo e non c’è bisogno di definire le cose. Lui non è in alcun modo inibito dal mio carattere, riesce a sopportare bene i miei sproloqui. Magari in cuffia ascolta le partite, ma finché la faccia sembra presente funziona…”