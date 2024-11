Beatrice Luzzi tuona contro Lorenzo: “Aggressivo, limiti superati”

L’opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ha commentato duramente i recenti comportamenti di Lorenzo Spolverato.

Le dinamiche con Shaila Gatta ma non solo. Lorenzo Spolverato sta facendo parlare parecchio di sé all’interno della Casa del Grande Fratello. Forse anche un po’ troppo. In questo senso, stanno facendo parlare alcuni suoi recenti atteggiamenti che, secondo Beatrice Luzzi, sarebbero stati eccessi. L’opinionista del reality di Canale 5 ne ha parlato a Pomeriggio 5.

Beatrice Luzzi contro Lorenzo Spolverato: le parole

Nel corso della recente puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, Beatrice Luzzi si è trovata a parlare di certe dinamiche interne al Grande Fratello. In modo particolare a quelle legate alle “coppie” come per esempio Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ma anche relativamente alla recente vicinanza tra Helena e Javier.

Beatrice Luzzi

La Luzzi ha commentato: “Mi fido di loro due. Nella Casa c’è bisogno di affetto, di un punto di riferimento affettivo. Hanno un trascorso in comune. Sono feriti, umiliati, vengono dallo stesso continente, sono due giocatori più astuti di quanto ci fossimo resi conto. Lì dentro si viaggia su tanti piani”.

Ma passando poi a Spolverato, ecco l’affondo: “Lorenzo sta peggiorando, è molto aggressivo. Non è migliorato, sta peggiorando perché lì più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori. Ha superato molti limiti“, le sue parole a Pomeriggio 5.

Il web contro Lorenzo

Le frasi dell’opinionista del GF vanno sulla stessa linea di quello che pensa una parte del pubblico del reality e del web. Sui social, infatti, gli atteggiamenti di Spolverato e soprattutto i modi di rivolgersi a Helena ma anche alla stessa Shaila rasentano i limiti.

La situazione sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno con diversi utenti che hanno fatto diventare virale l’hashtag “lorenzofuori” o “fuorilorenzo”. Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti nelle prossime ore.