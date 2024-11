Paura per Stash dei The Kolors, rapinato con una scusa: “Un incubo”

Il noto frontman dei The Kolors, Stash, è stato vittima di un terribile furto a Milano. Il racconto del ragazzo sui social.

Non sono stati giorni semplici per il cantante dei The Kolors, Stash. Il ragazzo, infatti, ha raccontato via social di essere stato vittima di un pesante furto che lo ha parecchio agitato. Le parole dell’artista sono arrivate dopo che la notizia dell’accaduto si è diffusa a macchia d’olio. I fatti sono andati in scena a Milano e hanno davvero dell’incredibile, per modalità e intenti.

Stash dei The Kolors rapinato: i fatti

In queste ore si è diffusa la notizia di un terribile furto subito dal cantante dei The Kolors, Stash. Il ragazzo è stato vittima di una rapina a Milano dove i malviventi gli hanno portato via beni preziosi e anche del lavoro musicale.

Il tutto sarebbe avvenuto con una scusa di un gatto sotto la sua auto…

Stash Fiordispino

Come spiegato dai principali media, infatti, il cantante 38enne sarebbe stato distratto mentre risaliva sul suo Suv, in corso di Porta Romana, e in quei frangenti i ladri si sarebbero sbrigati in modo celere a portare via uno zaino con orologi e altri beni tra cui un pc con la musica dell’artista.

Il racconto

A confermare tutto è stato il diretto interessato con una storia su Instagram: “Purtroppo in questi giorni ho vissuto un vero incubo…”, ha esordito Stash. “La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme”.

“Non so se conoscevano i miei spostamenti se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare“.

L’artista ha spiegato che, per fortuna, con lui non c’erano le sue bimbe ma nello zaino portato via c’era comunque qualcosa di molto prezioso: “In quella borsa c’era anche il mio computer con dentro tutta la nuova musica. Un danno indescrivibile! […]”.

Il racconto del cantante si è concluso, però, con un lieto fine. Stash ha spiegato che in queste ore la polizia non solo lo ha chiamato per comunicargli l’arresto dei ladri ma anche che erano riusciti a recuperare l’intera refurtiva.