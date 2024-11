“La sua età? Mi è preso un colpo”: il retroscena di Veronica Peparini

Curioso aneddoto sul rapporto e sull’età di Andreas Muller svelato da Veronica Peparini. I due fanno coppia fissa ormai da tempo.

Protagonisti ad Amici e ora a La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno avuto modo di raccontare alcune delle tappe principali del loro rapporto che dopo essere nato come quello tra professoressa e alunno è diventato molto di più con tanto di recente arrivo di due bellissime bambine, Penelope e Ginevra.

Veronica Peparini, il retroscena sull’età di Andreas Muller

Presenti come concorrenti a La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno spiegato alcuni “segreti” della loro relazione. In particolare la nota coreografa ha svelato un simpatico retroscena sull’età del suo partner.

“Mi sento di dire che l’amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, era troppo lontano, c’erano troppe cose da superare”, ha detto Veronica in una sorta di confessionale de La Talpa.

Veronica Peparini

“C’era la mia famiglia, i miei due figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo. Abbiamo superato tante cose, piano piano. Volendole superare a forza. Abbiamo rischiato il tutto e per tutto!”, ha aggiunto.

La famiglia creata

Nel racconto della Peparini, però, c’è stato anche molto altro: “[…] L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, era un pensiero che mi logorava. Così ho cercato in tutti i modi di renderlo e renderci felici con Ginevra e Penelope“.

A confermare il grande sentimento tra i due anche Andreas che, dopo aver spiegato come sia partito tutto da Amici, ha aggiunto: “Non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo”, le sue parole a cui ha fatto seguito anche la conferma di un amore davvero forte che li lega in modo estremo.