Ecco tutto il programma di Battiti Live 2019, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci!

Un appuntamento fisso per la musica italiana con grandi ospiti e Alan Palmieri accanto ad Elisabetta Gregoraci alla conduzione. Ecco il programma di Battiti Live 2019!

Dal 2003 Battiti Live è uno degli eventi musicali più attesi di tutto l’anno: per l’edizione 2019 sarà il mese di luglio ad ospitare, in molte città del sud Italia, cantanti e guest star di grande rilievo nel panorama nazionale. Alla conduzione, anche per questa edizione, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con l’organizzazione del Gruppo Norba. Scopriamo i cantanti, le date e le tappe di Battiti Live 2019!

Battiti Live 2019: date e tappe

L’estate 2019 non poteva essere più colorata e divertente: il Battiti Live, infatti, ha in programma 5 appuntamenti a partire dal 30 giugno e fino al 28 luglio. La location varia ogni volta con un tour in alcune delle più belle città del sud Italia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alanpalmieri/?hl=it

Il primo appuntamento è il 30 giugno nella città di Vieste, un comune in Puglia situato nella provincia di Foggia. Per questo concerto, la città allestirà il palco nel bellissimo e suggestivo centro storico. Il 7 luglio, il concerto condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci si terrà a Brindisi. Per l’occasione, la città pugliese allestirà il palco in piazzale Lenio Flacco, proprio come nell’edizione del 2017.

Il 14 luglio la troupe e i cantanti si sposteranno a Trani, mentre il 21 luglio il concerto si terrà a Gallipoli, in entrambi i casi i concerti si terranno nel centro storico della città con la vista suggestiva sul mare. La serata di chiusura di questo grande evento sarà a Bari il 28 luglio.

Per tutte le date, l’appuntamento è fissato per le ore 20:00 e tutti possono parteciparvi grazie all’ingresso gratuito.

I cantanti al Battiti Live 2019

Una lista lunga quasi 70 nomi, con artisti famosissimi nel panorama musicale italiano e conosciuti anche a livello internazionale, tra cui Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade.

Ma anche Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Luca Carboni, Rocco Hunt e gli Stadio.

Seguono poi Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre.

Ultimi, ma non per importanza, Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte e anche Alberto Urso, il vincitore di Amici 2019.

Dove vedere Battiti Live 2019 in tv e alla radio

L’organizzatore dell’evento è Radionorba, un’emittente radiofonica del Gruppo Norba, che trasmetterà in diretta tutti e cinque gli eventi. In radio basterà sintonizzarsi sulla frequenza di Radionorba, mentre per guardare il concerto in diretta televisiva bisognerà sintonizzarsi sui canali Telenorba o RadionorbaTv, il primo al 172 e il secondo al 519 del digitale terrestre.

Per chi non si trovasse davanti alla televisione, può guardarlo in streaming andando sul sito radionorba.it oppure su norbaonline.it.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018, anche Mediaset ha pensato di dare spazio a questo importante evento, inserendo nel suo palinsesto cinque serate – in differita – dedicate ai concerti nel sud Italia. Saranno visibile su Italia Uno in prima serata, ma ancora non conosciamo le date precise della programmazione.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alanpalmieri/?hl=it